İtalyan akademisyen, koronavirüsün etkisi altındaki AB'yi bekleyen “Çin” tehlikesini anlattı

İtalyan akademisyen ve köşe yazarı Pietro Paganini, koronavirüsün etkisi altına giren Avrupa Birliği’ni pandemi sonrası süreçte nasıl bir gelecek beklediğine ilişkin olarak “bölgede artan Çin etkisine” dair endişelerini dile getirdi.

Aksam.com.tr’den Osman Özdemir’in sorularını yanıtlayan Philadelphia Temple Üniversitesi profesörlerinden ve Competere düşünce kuruluşunun kurucusu Pietro Paganini, koronavirüsün ardından AB’yi bekleyen duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB ülkeleri koronavirüse karşı yeterli dayanışmayı sergiledi mi?

Avrupa Birliği anlaşmalarında ortak bir sağlık politikası bulunmadığını belirten Paganini, “Bu anlamda birlik içerisindeki her devlet kendi başınadır. Buna bağlı olarak her devlet kendi tedbir ve kısıtlamalarını hayata geçiriyorlar.” dedi.

Koronavirüse bağlı olarak yoğun bakım ve ölüm sayılarının çok yüksek olduğu İtalya ve İspanya gibi Güney Avrupa ülkelerinin “çaresizce” tıbbî ve malî kaynağa ihtiyacı duyduğunu ifade eden Paganini, şunları kaydetti:

“(AB içerisinde koronavirüsle ilgili olarak) ekonomi konusunda şimdiye dek varılmış net bir anlaşma bulunmuyor. Belli bir miktar üzerinde anlaşıldı, fakat bunun ülkelere nasıl paylaştırılacağı ve hangi kanallar üzerinden dağıtılacağı gibi konular soru işareti olarak varlıklarını sürdürmeye devam ediyor.”

“ALMANYA VE HOLLANDA’NIN TESİS ETTİĞİ SİSTEM, AVRUPA HALKLARINA HİZMET ETMİYOR”

Bu süreçte yurt dışı kaynaklı uzun vadeli borçlanma araçlarının (Eurobond) söz konusu olmayacağını, bunun da başta İtalya ve İspanya olmak üzere Avrupa için büyük bir yıkım getireceğini kaydeden Pietro Paganini, Almanya ve Hollanda tarafından tesis edilen Avrupa İstikrar Mekanizması’nın birçok sebepten dolayı en kötü seçim olduğunu anlattı:

“Söz konusu mekanizma; AB kanunları altında değil, uluslararası kanunlar altında yer almaktadır. Bürokratlar tarafından yönetilmekte olan bu mekanizmaya ilişkin toplantılar kapalı kapılar ardında gerçekleştiriliyor. Bu da mekanizmanın halklara değil, büyük ulusal lobilere hizmet ettiğini gösteriyor.”

Yardımlar üzerinden etki savaşlarının yaşanmasına sebep olan koronavirüs, AB’yi nasıl dönüştürecek?

Bütün büyük devletlerin “güçlü ve birleşmiş bir AB’den korktuğunu” öne süren Paganini, “Çünkü AB eğer bunu başarabilirse ABD’den daha büyük, Çin ve Hindistan’dan ise daha güçlü olacaktır.” dedi.

ABD, Rusya, Çin ve diğer büyük güçlerin “güçlü bir Avrupa ile uğraşmaktansa tekil güçsüz ülkeleri tercih edeceklerini ifade eden Paganini, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa’yı 400 milyonluk bir yatırımcı, girişimci ve üretici olarak görmektense 400 milyonluk bir pazar olarak görmeyi tercih ederler. Tam da bundan dolayı ABD, Çin ve Rusya son yıllarda AB’yi bir kargaşa alanına çevirmek için her fırsatı kullandılar.”

“ABD ENTELEKTÜELLERİ, ÇİN İSE GÜÇLÜ LİDERLERİ ETKİSİ ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR”

ABD’nin Avrupa’da güvenilir tekil müttefikler aradığını, buna karşın Çin’in ise ABD’yi güçsüzleştirmek adına hem onun müttefiklerini kendisinden koparmak hem de Avrupa’nın kaynaklarını Çin’e taşımak istediğini anlatan Paganini, şunları kaydetti:

“Çin’in yumuşak güç stratejisinin sahaya yansımaları bir süredir aktif olarak görülüyor. Çin’in Brüksel’deki istihbarat yetkilileri, Vaşington’dakilerden daha fazladır. Fakat Çin’in Avrupa’ya yönelik henüz yeni başlayan nüfuz çabasına karşın ABD ise 70 yıldan fazla bir süredir düşünce kuruluşları, kuruluşları ve çeşitli etki kanallarıyla Avrupa’dadır. ABD entelektüellerle sıkı bir iletişim halinde bulunurken, Çin ise güçlü siyasi liderlere yakın olmaya çalışıyor. Çin’in güçlü lideri etkisi altına alıp kıtayı kontrol etme çabası, tepeden inme bir stratejidir. Çin geleneklerini taşıyan bu durum, bireysel özgürlüklerin en büyük düşmanıdır.”

Koronavirüs sürecinde Avrupa ülkelerine yapılan yardımların pandemi sonrası süreçte son derece fonksiyonel olabileceğini belirten Paganini, bu girişimlerin irili ufaklı AB şirketleri üzerinde etkili olacağını söyledi.

Avrupa Birliği’nin geleceği tehdit altında mı?

AB’nin siyasi ve ekonomik karar alma süreçlerinin son derece yavaş işlediğini ifade eden Pietro Paganini, “Avrupa herkes için bir fırsattır, bu kurum bir dost ya da düşman olarak nitelendirilmemelidir.” dedi.

Avrupalıların AB’yi bir “sonuç alma mekanizması” olarak gördüklerini, fakat AB’nin böyle fonksiyonunun bulunmadığını söyleyen Paganini, henüz 70 yıl önce Avrupa’da korkunç bir savaş yaşandığını hatırlatarak Avrupa’da 27 farklı düşünme ve yaşama biçimi bulunduğunu belirtti.

“ÇİN’İN EKONOMİK İŞGALİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YAKIN İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ”

Avrupa Birliği’nin parçalanma ihtimali olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Paganini, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yalnızca İtalya örneği ele alındığında, kuzey bölgesi Avrupa’nın en güçlü ekonomisine, güney bölgesi ise en zayıf ekonomisine sahiptir. Kuzey bölgesi, güneyde yaşanan felaketlerin ekonomik yükünü de sırtlıyor. Fakat bölünme fikri, sorunları çözmek için bir araç olarak değerlendirilmiyor. Çözüm zaman alıyor, liderler bir araya gelerek daha iyi çözümler bulmaya çalışıyor. Bu anlamda sabır her şeyin ilacı olacaktır.”

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin yakın iş birliğinin Avrupa, Akdeniz, Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgelerinin istikrarı için çok önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Paganini, “Çin’in söz konusu bölgelere yönelik ekonomik işgalinin önüne geçmek için bu bölgelerin istikrarlı olması son derece hayati bir önem taşımaktadır.” sözlerini kullandı.