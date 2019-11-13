Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7528
  • 6,3345
  • 271.566
  • 104563
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İtalya'da camiyi havaya uçurmayı planlayan iki aşırı sağcı tutuklandı

İtalya'da camiyi havaya uçurmayı planlayan iki aşırı sağcı tutuklandı

İtalya'da camiyi havaya uçurmayı planlayan iki aşırı sağcı tutuklandı

İtalya'da bir camiyi havaya uçurma planı yapan iki aşırı sağcının tutuklandığı açıklandı. Polis çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

İtalya merkezli ANSA'da yer alan habere göre bir grup aşırı sağcı, İtalya'nın Toskana bölgesindeki Siena şehrinde bulunan bir camiyi havaya uçurmayı planladı.

Polis tarafından ele geçirilen ses kayıtlarında, gaz borusunun havaya uçurularak, tüm caminin ortadan kalkmasının amaçlandığı ortaya çıktı.

İddiaya göre, aşırı sağcılar, polisin onları yakalayacağı korkusuyla planı iptal etti.

60 yaşındaki Andrea Chesi ve 22 yaşında olan oğlu Yuri, patlayıcı madde ve savaş mühimmatı bulundurma suçlamasıyla tutuklandılar.  

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.


Chloe'den ayrıldı, kumar batağına saplandı!
Murat Boz, Hadise ile Avrupa turnesine çıkıyor!
Evli oyuncu fena yakalandı!
Arda-Aslıhan Turan çiftinden müjdeli haber!
'Diriliş Ertuğrul çok iyiydi'
<p>İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Polis Zinde Vatandaş Güvende Projesi´ne ilişkin, ´P

´Polis Zinde Vatandaş Güvende´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Avrupa'nın en değerli kiralık futbolcuları

Tadilat yapılan evden 20 kilo esrar çıktı