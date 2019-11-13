İtalya'da camiyi havaya uçurmayı planlayan iki aşırı sağcı tutuklandı

İtalya merkezli ANSA'da yer alan habere göre bir grup aşırı sağcı, İtalya'nın Toskana bölgesindeki Siena şehrinde bulunan bir camiyi havaya uçurmayı planladı.

Polis tarafından ele geçirilen ses kayıtlarında, gaz borusunun havaya uçurularak, tüm caminin ortadan kalkmasının amaçlandığı ortaya çıktı.

İddiaya göre, aşırı sağcılar, polisin onları yakalayacağı korkusuyla planı iptal etti.

60 yaşındaki Andrea Chesi ve 22 yaşında olan oğlu Yuri, patlayıcı madde ve savaş mühimmatı bulundurma suçlamasıyla tutuklandılar.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.