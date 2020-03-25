İtalya, İran ve Almanya'dan iyi haber: Artış azaldı

Önceki gün tespit edilen 4 bin 789 yeni vaka, pazar günü kaydedilen 5 bin 560 vakaya göre 771’lik bir azalmayı teşkil ediyor. Benzer şekilde pazar günü meydana gelen 651 ölüme kıyasla pazartesi günü koronavirüse bağlı 602 ölüm kaydedildi. Alman Robert Koch Enstitüsü ise 29 bin vakanın tespit edildiği ülkede virüsün Almanya’da artış hızının durduğunu açıkladı. Ölü sayısının 118 olduğunu açıklayan Enstitü Başkanı, “Corona artık yükselmiyor, yatay seyre döndü. Henüz önlemler almaya başlayalı bir hafta oldu ama etkisini görüyoruz” dedi. Salgına dün 127 kurban veren İran’da ise son 24 saatte 122 kişi hayatını kaybetti.

HİNTLİLER 21 GÜN EVDE



İtalya’nın Lombardiya bölgesinde 20 Şubat’ta hastaneye başvuran ‘1 numaralı hasta’ olarak anılan 38 yaşındaki Mattia, 1 aylık tedavi sonrası taburcu oldu. 95 yaşındaki bir İtalyan kadın virüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı. Bu arada Hindistan 21 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.