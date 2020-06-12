İtalya Başbakanı Conte'nin ifadesine başvuruldu

Bergamo Cumhuriyet Savcısı Maria Cristina Rota ve diğer savcılar, sabah saatlerinde başkentteki başbakanlık sarayı Chigi’de Başbakan Conte ile bir araya geldi.



Bergamolu savcılar, salgının ilk günlerinde vaka ve ölümlerin hızla arttığı Bergamo vilayetine bağlı Alzano ve Nembro’da karantina tedbirlerinin geç uygulamaya konulup konulmadığına yönelik 8 Nisan’da başlattıkları soruşturma kapsamında Başbakan Conte’nin ifadesine başvurdu.



İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Conte, şüpheli sıfatıyla değil bilgisine başvurulmak üzere yaklaşık 3 saat boyunca o döneme ilişkin ifade verdi.



Bu arada, Başbakan Conte konuyla ilgili La Stampa gazetesine verdiği demeçte, salgının başında aldığı kararlar konusunda huzurlu olduğunu belirterek, “Bilim ve vicdana dayalı hareket ettim.” dedi.



Bakanlar da ifade verdi



Bergamolu savcılar, Başbakanın ardından İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın da ifadesine başvurdu.



Savcılar, mayıs ayı sonunda daha önce Bergamo’nun içinde bulunduğu Lombardiya bölgesinin, Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana ve Bölgesel Yönetimin Sağlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Giulio Gallera'nın ifadelerini almıştı.



Ülkede salgının başlangıcından bölgesel düzeyde karantina uygulamasına geçilen 8 Mart’a kadar olan sürede sıkı tedbirlerin uygulanmaması kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.



Söz konusu süreçle ilgili bölgesel yönetim, karantina kararını verme yetkisinin kendinde olmadığını savunurken, merkezi hükümet ise ilgili yasaların bölgesel yönetimlere bu yetkiyi verdiği görüşünde.



Kovid-19'dan ölenlerin yakınlarının sosyal medyada kurduğu "Şikayet ediyoruz (Noi denunceremo)" isimli oluşum, 10 Haziran'da Bergamo kentinde Cumhuriyet Başsavcılığına giderek yaklaşık 50 suç duyurusu dosyası sunmuştu. Ailelerin suç duyurusunun temelinde, yetkililerin salgının erken dönemlerinde yayılmayı önleyici tedbirleri almadığı iddiası bulunuyor.

İtalya'da ilk yerleşik vaka ve ilk ölümün olduğu 21 Şubat tarihi salgının resmi başlangıcı olarak kabul edilse de Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, hafta başında yaptığı açıklamada, Kovid-19'un kentlerine ve ülkeye ocak ayının ilk günlerinde hatta aralıkta gelmiş olabileceğini dile getirdi.

İtalya'da Kovid-19 salgını nedeniyle 21 Şubat'tan bugüne kadar 34 bin 167 kişi hayatını kaybetmişti.

