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  3. İt dalaşının detayları ortaya çıktı: Kadın pilotlarımız Yunan jetlerini kovaladı
01 Eylül 2020 Salı 13:55 | Son Güncelleme:

İt dalaşının detayları ortaya çıktı: Kadın pilotlarımız Yunan jetlerini kovaladı

İt dalaşının detayları ortaya çıktı: Kadın pilotlarımız Yunan jetlerini kovaladı

28 Ağustos'ta Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait F-16 uçakları Türk jetleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Görevi icra eden pilotlarımız arasında kadın pilotlarımız da olduğu ortaya çıktı.

28 Ağustos'ta NAVTEX bölgesine yaklaşan 6 Yunan F-16 uçağını bölgeden uzaklaştıran Türk F-16'ları kullanan pilotların filo komutanı hariç çok genç yaşta olduğu ve içlerinde kadın pilotların bulunduğu belirtildi.

YUNAN SAVAŞ UÇAKLARININ ENSESİNDE BİTTİLER

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde Türk jetleri, Yunan jetlerinin konuşlandığı bölgeye çok uzak bir mesafede olmasına rağmen bir anda Yunan savaş uçaklarının ensesinde bitiyor. Yunan pilotlar, Türk jetlerinin nereden geldiğini bile fark etmiyor. Askerî uzmanlar, 6 Yunan F-16’sına da beklemedikleri bir anda eş zamanlı kilit atıldığına dikkat çekerken, saniyeler içinde gerçekleşen olayın, dünyada nadir örneklerden olduğuna dikkat çekiyor.

AKDENİZ'DE İLK KEZ İT DALAŞI YAŞANDI

Öte yandan, Yunan uçaklarında Fransız pilotların da olduğu iddia edildi. Uzmanlar, Ege Denizi’nde sık sık yaşanan it dalaşı görüntülerinin de Akdeniz’de ilk defa yaşandığını ifade etti. 

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