İsyan ettiren detay! Üniversiteli Derya'nın kahreden ölümü
Kütahya’da üniversiteye kazanan ve hazırlık yapan genç kız motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Motosikleti kullanan Volkan Karabacak’ın ise 2 promil alkollü olduğu ve daha önce iki kez ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Karabacak’ın kullandığı motosiklet gece 2.00 sularında Ahi Evren
Caddesi’ndeki virajda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Rıdvan Karabacak ile aynı motosiklette olan Derya Gün yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Derya Gün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Derya Gün’ün Antalya Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesinde okumaya hak kazandığı ve okula gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.
Sürücü alkollü çıktı
Motosikleti kullanan Volkan Karabacak'ın ise 2.00 promil alkollü olduğu, iki kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu ve yakın zamanda geri aldığı ortaya çıktı.
(DHA)