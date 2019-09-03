İsyan ettiren detay! Üniversiteli Derya'nın kahreden ölümü

Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Karabacak’ın kullandığı motosiklet gece 2.00 sularında Ahi Evren

Caddesi’ndeki virajda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Rıdvan Karabacak ile aynı motosiklette olan Derya Gün yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Derya Gün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Derya Gün’ün Antalya Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesinde okumaya hak kazandığı ve okula gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Sürücü alkollü çıktı

Motosikleti kullanan Volkan Karabacak'ın ise 2.00 promil alkollü olduğu, iki kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu ve yakın zamanda geri aldığı ortaya çıktı.

(DHA)