İsviçreli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre 1969-2008 arasında ölen insanların yüzde 13,8'i hangi gün ölmüştür? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...

İSVİÇRELİ BİLİM İNSANLARININ YAPTIĞI BİR ARAŞTIRMAYA GÖRE 1969-2008 ARASINDA ÖLEN İNSANLARIN YÜZDE 13,8'İ HANGİ GÜN ÖLMÜŞTÜR?

A: Doğum günlerinde



B: Evlilik yıl dönümlerinde

C: Eşlerinin doğum günlerinde

D: Boşanma yıl dönümlerinde

Doğru cevap: A Doğum günlerinde