28 Kasım 2020 Cumartesi 23:17 | Son Güncelleme:
İsviçreli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre 1969-2008 arasında ölen insanların yüzde 13,8'i hangi gün ölmüştür?
İsviçreli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre 1969-2008 arasında ölen insanların yüzde 13,8'i hangi gün ölmüştür? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu'nun üstlendiği program 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.
İsviçreli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre 1969-2008 arasında ölen insanların yüzde 13,8'i hangi gün ölmüştür? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...
İSVİÇRELİ BİLİM İNSANLARININ YAPTIĞI BİR ARAŞTIRMAYA GÖRE 1969-2008 ARASINDA ÖLEN İNSANLARIN YÜZDE 13,8'İ HANGİ GÜN ÖLMÜŞTÜR?
A: Doğum günlerinde
B: Evlilik yıl dönümlerinde
C: Eşlerinin doğum günlerinde
D: Boşanma yıl dönümlerinde