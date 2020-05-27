İsviçre'deki Türk hasta için seferberlik

Bu sırada kalbinden rahatsızlanan Karagülle, İsviçre’de anjiyo oldu. Karagülle, tedavi masraflarının yüksek ve ekonomik durumunun da yetersiz olması nedeniyle tedavi olamadı. Yapılan müracaata olumlu cevap veren Sağlık Bakanlığı özel bir ambulans göndererek hasta Mehmet Karagülle’yi Zürih’ten alarak Ankara’ya getirdi. Öte yandan, Mehmet Karagülle’nin yanı sıra ambulans uçakla Nimet Topsakal da Türkiye’ye götürüldü. Topsakal’ın kronik rahatsızlığı olduğu öğrenildi.