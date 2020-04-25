İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Türk vatandaşı hastanede tedavi edilmedi!

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, sosyal medyada yayımladığı video ile yardım istedi.

Gülüşken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası için çaresizce yardım istediği görüntülerin sosyal medyada büyük ses getirdiğini ifade etti. Babasının 13 gün önce hastalandığını aktaran Gülüşken, hastaneyi aramalarına rağmen olumlu bir cevap alamadıklarını belirtti.

Babasının durumu ciddileşmeye başlayınca tekrar hastaneyi aradığını kaydeden Gülüşken, şu ifadeleri kullandı:

Gülüşken, hastaneden virüse karşı hiçbir koruyucu ekipman verilmediğini dile getirerek şunları dedi:

"Babamla birlikte bir ilaç, bir maske, bir koruyucu ekipman, hiç bir şey göndermediler. Sadece ağrı kesici verdiler ve iyi beslenmesi gerektiğini söylediler. Evde iki çocuk ve iki genç var. Küçük çocukların astım hastalığı var. Babam kalp hastası ve bizim hayatımızı da tehlikeye attılar. Karantina altında olduğumuz için evde ne bir maskemiz ne bir eldivenimiz var."