İsveçli anne ve bebeğine Bakanlık sahip çıktı! 'Türkiye'de güvendeyiz'
İsveç, Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'i tedavi etmezken, Türkiye, Antalya'da yaşayan İsveçli annenin erken doğumla dünyaya gelen bebeğine sahip çıktı.
Özel hastane masraflarını karşılayamadığını söyleyen çiftin sosyal medya paylaşımı üzerine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan bebeğin tedavisi sağlandı. İsveçli anne Ida Svarvarefelt “Türk hükümeti, en iyisini yapıyor” derken Norveçli baba Ted Nyquist ise “Burada güvendeyiz” dedi.