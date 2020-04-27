İsveç'e medeniyet dersi

İsveç’in Malmö kentinde yaşayan Emrullah Gülüşken’in (47) Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderildi. Gülüşken’in kızı Samira Gülüşken, 23 Nisan’da sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

HAYATIMIZI TEHLİKEYE ATTILAR



“Ailemle İsveç’te yaşıyoruz. Babamın 11 gün önce ateşi yükseldi ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Hastaneyi aradık ama gelmediler ve geçiştirdiler. İki küçük erkek kardeşim ve bir ablam var. İki gün önce zorla ambulans getirtebildik. Babamın testinin pozitif çıktığını söyleyip tekrardan eve getirdiler. Benim ve kardeşlerimin hayatını da tehlikeye attılar. Sadece bir tane maske verdiler başka hiçbir ürün yok elimizde. Ülkemizden bize sahip çıkması adına yardım talep ediyoruz. Lütfen sesimizi duyurmamıza yardımcı olun.”

‘İSVEÇ’E GELİYORUZ’



Bu çığlık, Yurtdışı Türkler Başkanlığı İsveç Temsilciliği başta olmak üzere birçok gönüllünün katkısıyla kısa sürede Ankara’da yankılandı. Gerekli izin ve uçuş prosedürleri ancak cumartesi günü tamamlanabildi. Geceden haber verilen aile dün sabah havaalanına getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi Leyla’nın mesajının altında dün saat 06:00’da duyurdu: “Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız 06.00’da havalanıyor, İsveç’e geliyoruz. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum.”

Bakan Koca, birkaç saat sonra yazdığı mesajda ise şunları belirtti: “Bir kız evlat, KOVİD-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız İsveç’ten hastamızı aldı. Sevgili Leyla, 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah baban da iyileşecek.”

6’DA HAVALANAN AMBULANS UÇAK 9’DA İSVEÇ’TEYDİ



SAAT 13.40 ANKARA



ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM



Leyla da bu paylaşıma, şöyle cevap verdi: “Sayın Bakanım ve Sayın Cumhurbaşınımız olmak üzere vicdanlı, iyi kalpli milletimizin desteği ile babamın sağlığına kavuşacağına sizler sayesinde eminim. Allah sizden razı olsun. Allah Türk milletine zeval vermesin. Ülkemle gurur duyuyuorum. Ne mutlu Türk’üm diyene.”

Yerel saatle 09.00’da Malmö Sturup Havaalanı’na inen ambulans uçak 7 saat 40 dakikalık operasyonla Gülüşken ile üç çocuğunu Ankara’ya getirdi.

ANKARA’DA TEDAVİYE ALINDI



Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30’da Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Aile, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Gülüşken, tedaviye alınırken, çocuklarının da 14 gün karantinada tutulacağı öğrenildi.

BABANIZ EMİN ELLERDE



Başkan Erdoğan, Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmeyi, “Leyla kardeşimin yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah’a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz” mesajı ile paylaştı.

İŞTE ERDOĞAN İLE LEYLA’NIN TELEFON GÖRÜŞMESİ:



- Babanız Türkiye’ye ulaştı. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımız yakın takipte olacaklar.

Allah razı olsun Başkanım. Yaptıklarınız için ne desem azdır.

- Görevimizi yaptık, yapmaya mecburuz. Türkiye artık sağlıkta dünyada sayılı ülkelerden bir tanesi. Hiç endişe etmeyin, tıbben üzerimize düşeni harfiyen yerine getireceğiz.

Ben zaten ülkemize ve size çok güveniyorum.

- Danışmanım kardiyolog, o da işi yakından takip edecek. Leyla Gülüşken de yaptığı paylaşımda “Sayın Cumhurbaşkanım, benim her zaman kahramanım oldunuz. Sizin ve yol arkadaşlarınızın kutlu davasına şahit olduğum için çok şanslıyım” ifadelerini kullandı.

OPERASYON, İSVEÇ BASININDA YANKILANDI



Emrullah Gülüşken’in, ambulans uçakla Ankara’ya getirilmesi İsveç basınında büyük ilgi gördü. Ülkenin önemli gazetelerinden Aftonbladet, haberi “İsveç’te tedavi edilmedi, Türkiye’ye ambulans uçakla götürüldü” başlığıyla duyurdu. İsveç devlet televizyonu SVT, babanın kızlarının sosyal medyadan yardım isteğine Bakan Koca’nın cevap verdiğini vurguladı. Expressen gazetesi de haberi ‘’Tedavi olamayınca Türkiye’ye uçtu’’ başlığıyla duyurdu.

2019’DA 76 VATANDAŞIMIZ AMBULANS UÇAKLA GETİRİLDİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “2018’de yurtdışında rahatsızlanan 84, 2019’da ise 76 vatandaşımız ambulans uçakla ülkemize getirildi. Emrullah kardeşim ülkemize hoşgeldin” dedi.