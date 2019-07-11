İstiklal Marşı'nın bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane 'millet' kelimesi vardır? Güven Bana sorusu İstiklal Marşı'nın bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane 'millet' kelimesi vardır? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 11 Temmuz Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

Doğru cevap: 3