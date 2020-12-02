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02 Aralık 2020 Çarşamba 13:52 | Son Güncelleme:

İstiklal Caddesi'ne kişi sınırlaması getirildi: Aynı anda 7000 kişi bulunabilecek

İstiklal Caddesi'ne kişi sınırlaması getirildi: Aynı anda 7000 kişi bulunabilecek

Son Dakika Haberleri.. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kişi sınırlaması getirildi. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli'nin yaptığı son dakika açıklamasına göre, Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanına kadar olan kısmında aynı anda 7000 kişi bulunabilecek.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kişi sınırlaması getirildi. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli'nin yaptığı son dakika açıklamasına göre, Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanına kadar olan kısmında aynı anda 7000 kişi bulunabilecek.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Twitter hesabında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli İstanbullular yarından itibaren Korona virüs tedbirleri kapsamında, insan yoğunluğundan kaynaklı bulaş riskini azaltmak için İstiklal Caddesi’ne girişleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sınırlandırdık.

Caddedenin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanına kadar olan kısmında aynı anda 7000 kişi bulunabilecek ve yoğunluğun artması durumunda girişleri geçici olarak durduracağız.

Aynı zamanda yüz yüze gelecek şekilde yürümenin bulaş riskini daha da artırması nedeniyle tramvay yolu orta nokta kabul edilerek herkesin sağdan yürümesine karar verdik. Kısıtlama yarın saat: 10.00 ‘dan itibaren yürürlüğe girecek.

Caddenin kalabalık olması ve bulaş riskini azaltmak için bu kararı almak durumunda kaldık. Caddedeki tüm esnaf ve işyeri sahiplerimizden, vatandaşlarımızdan ve gezmeye gelen tüm yabancı misafirlerimizden bizi anlayışla karşılamalarını ve bu kısıtlamalara uymalarını bekliyoruz"

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