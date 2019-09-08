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  3. İstiklal Caddesi'nde vahşetle ilgili flaş gelişme

İstiklal Caddesi'nde vahşetle ilgili flaş gelişme

İstiklal Caddesi'nde vahşetle ilgili flaş gelişme

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde elektrik mühendisi Halit Ayar'ın (23) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Ayar, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

DHA

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