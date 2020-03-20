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İstiklal Caddesi boş kalınca top oynadılar

İstiklal Caddesi boş kalınca top oynadılar

Her gün binlerce insanın geçtiği İstiklal Caddesi koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı. Caddeyi boş gören bazı vatandaşlar top oynadı.

Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından, yapılan "evde kalın" çağrısı üzerine İstanbul'da birçok meydan sessizliğe büründü. Beyoğlu'nda da sokağa çıkanların sayısı oldukça azaldığı için sokaklar boş kaldı. Her gün binlerce insanın geçtiği İstiklal Caddesi'ni boş bulanlar, bu sabah top oynadı. Beş kişinin top oynadığı anlar kameralara yansıdı.

(DHA)

Boş kalan İstiklal Caddesi'nde top oynadılar


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