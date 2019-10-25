İstihbarat ve terörle mücadelenin simge isimleri buluşuyor

Türkiye'nin 30 yılı aşkın terörle mücadele serüvenine, Irak ve Suriye'deki savaş ortamının ülkemiz içine taşıdığı kaos ortamının eklenmesi yeni bir süreci de beraberinde getirdi.

İçerideki FETÖ ve PKK unsurlarının yanı sıra dışarıdan gelen teröristlerin saldırılarıyla çok sıkıntılı dönemler yaşayan Türkiye, bu olayların ardından istihbarat ve terörle mücadele konusuna daha sıkı bir şekilde eğilmeye başladı.

Üniversiteler de yeni döneme katkı sağlıyor

Güvenlik kurumlarının terör ve istihbarat konusunda sağladığı sürece üniversiteler de akademik açıdan katkılar vermeye devam ediyor.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi de bu kapsamda önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, 2 Kasım - 21 Aralık 2019 tarihinde düzenleyecekleri 'İstihbarat ve Terörle Mücadele Sertifika Programı' kapsamında açıklamalarda bulundu.

Alanında uzman isimler programa katılacak

Konuya ilgi duyan yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yanı sıra gazetecilerin de bilgilerini tazelemeyi hedeflediklerini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Onların hem bilgilerini tazelemek hem de yeni bilgiler vermek istiyoruz. Sertifika programına davet ettiğimiz konuşmacıların her biri kendi alanında marka isimler.

Türkiye'nin sorunlarına ve terör konusuna ilgi duyan tüm vatandaşlarımıza bu alt yapıyı sağlamayı kendimize görev kabul ediyoruz.

Geleneksel hale getirmek istiyoruz

Bu yılın ikinci yarısında da Devlet Adamlığı ve Devlet Yönetimi konusunda bir program düzenleyeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuya ne denli duyarlı olduklarını yakinen biliyorum. O nedenle her iki etkinliği de geleneksel hale getirmek istiyoruz.

Bu gibi programlarda genelde anlatıcılar aktarmak istediklerini konuşur, kısa bir soru-cevap olur ve etkinlik biter. Biz her konuğumuz için 1 saat konuşma, yarım saat soru-cevap arası ayırdık.

Alanında oldukça etkin isimlerin katılacağı bu programa tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz."

Güvenliğin en önemli iki bileşeni: İstihbarat ve terörle mücadele

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Etkinlik Sorumlusu Dr. Erhan Canikoğlu ise güvenliğin en önemli bileşenlerinden ikisinin istihbarat ve terörle mücadele olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Her iki alan da sebepleri ve sonuçları açısından toplumun hemen hemen her kesimini etkilemekte, dolayısıyla daha geniş çevrelerin dikkatini çekmekte. Ancak sadece literatürü ve medyayı takip ederek söz konusu alanlara hakim olmak oldukça güç.

Bu yüzden konunun uzmanı eğitmenlerle kursiyerleri bir araya getirecek böylesine bir sertifika programı son derece önem taşımakta.

Zira eğitmenler arasında istihbarat ve terörle mücadelenin teorik boyutuna hakim akademisyenlerin yanı sıra uzun yıllar uygulama kısmında çalışmış askerler, güvenlik bürokratları ve uzmanları da yer alıyor."

Etkinliğe katılım ücretleri öğrenciler ve gazeteciler için 100 TL, asker ve polisler dahil olmak üzere memurlar için 250 lira ve 10 kişilik gruplara da kişi başı 100 lira olarak belirlendi.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İstihbarat ve Terörle Mücadele sertifika programına son başvuru tarihi 31 Ekim.