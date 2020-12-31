İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Çalışan işçi çıkarma tarihi uzadı mı?

İşten çıkarma yasağı kanunu; pandemi sürecinde, çalışan ve işveren arasındaki iletişim dengesini kurmak ve işçinin mağdur olmamasını sağlamak amacıyla düzenlenmişti. Söz konusu uygulamanın 17 Ocak 2021 tarihinde sona ermesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı kararlarda değişikliğe gidildiğini vurgularken işten çıkarma yasağı ile ilgili yeni bir bitiş tarihi verdi.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs pandemisi nedeni ile düzenlenen iş kanunundaki geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini (işten çıkarma yasağı) yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA 17 MART 2021'E KADAR YASAKLANDI

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşten çıkarma yasağı uygulaması iki ay süreyle uzatıldı.

Bu kararla, işten çıkarma yasağının sona ereceği 17 Ocak 2021 tarihi 17 Mart 2021 olarak revize edilmiş oldu.