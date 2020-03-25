İşte Türkiye'nin Kovid-19 savaşçıları

YELDA GÖKDAĞ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı çağrısında bulunduğu üniversite ve araştırma merkezleri için ilk 48 saat geride kaldı. Bilim insanları vakit kaybetmeden kolları sıvadı. AKŞAM, çağrı kapsamındaki üniversitelerde aşı geliştirecek ekiplerin başında hangi isimlerin bulunacağı ve Bakan Koca’nın çağrısına yönelik hangi adımların atıldığını araştırdı.

Buna göre, Türkiye’nin Kovid-19 aşısını geliştirmek üzere çalışma yürütecek ekiplerin başında çok önemli isimler yer alıyor. Bu isimler arasında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının aşısını bulan biliminsanı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Aykut Özdarendeli de var, Türkiye’nin yerli kanser ve grip aşısı için ilk çalışmaları yürüten ekibin başındaki Prof. Dr. Şaban Tekin de… İşte o üniversiterle çalışmaların başında bulunacak isimler...

TÜRKİYE’NİN AŞI ENSTİTÜSÜ



Hacettepe Üniversitesi’nde aşı üretim çalışmalarını üniversitenin Aşı Enstitüsü yürütecek. Aynı zamanda bu enstitü Türkiye’nin aşı alanında kurulmuş ilk ve tek kurumu. Enstitü’nün başındaki isim ise Prof. Dr. Serhat Ünal… Bilim Kurulu üyesi de olan Prof. Ünal, aşı çalışmaları yürütecek ekibi belirleme çalışmalarına başladı.

KIRIM KONGO AŞISI YAPTI



Kayseri Erciyes Üniversitesi de aşı üretim çalışmalarında yer alacak ekibin başında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Aykut Özdarendeli olacak. Özdarendeli, aşıyı üretecek ekibi belirledi. Ekip, proje yazım çalışmalarına başladı. Prof. Özdarendeli ayrıca Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığa karşı tıp dünyasının yıllardır bir türlü geliştiremediği aşının ilk fazını tamamlamış ve tüm haklarını Sağlık Bakanlığı’na devretmişti.

BİLİM KURULU ÜYESİ



Ankara Üniversite’nde aşı çalışmalarını yürüten ekibin başında Üniversite’nin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap’ın olacağı belirtiliyor. Prof. Azap, aynı zamanda Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Bilim Kurulu üyesi... Prof. Azap aşıyı geliştirecek ekibi belirledi.

TÜBİTAK ÇALIŞMAYA DAHİL OLDU



TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan koordinasyonunda Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin müdürlüğünde çalışma yapılacak.