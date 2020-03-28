İşte THY'nin iç hatlarda sefer yapacağı iller

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu.

Tüm yurt dışı yolcu seferlerinin durdurulduğunu hatırlatan Ekşi, "İç hat seferlerimiz cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır. Detaylı bilgi için Web sitemizi takip ediniz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Ekşi, THY'nin iç hat tarifesinin gün içinde hazırlanıp ilan edileceğini, iç hat seferlerindeki yolcuların valiliklerden izin alma gerekliliğinin saat 17.00'den sonra başlayacağını kaydetti.

AA

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