Son dakika haberi: Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Vali son durumu açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi 5.1 olarak duyurduğun depremin büyüklüğünü 5.0 olarak revize etti.

PANİĞE NEDEN OLDU

02.03'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, sokaklara çıktı, bazıları ise park ve bahçelerin banklarında bekledi. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü kentte vatandaşlar battaniyelerine sarılarak ısınmaya çalıştı. Kentin meydanlarına gece yarısı çıkan vatandaşlar, bir yandan ısındı, diğer yandan ise tekrar deprem olması korkusuyla bekleyişe geçti.

Depremin hemen ardından bazı vatandaşlar telefonla yakınlarına da ulaşmaya çalıştı.

Sakakta bekleyişini sürdüren vatandaşlardan bazıları depremin şiddetiyle bir anda yataklarından kalktıklarını belirterek, "Yataklar bir anda sallanmaya başladı. Çocukları hemen alarak sokağa indik, çok şiddetli sallandı. O korkuyla aşağıya indik, çocuklar korkmasın diye tekrar bir deprem olur diye bekleyişimizi sürdürüyoruz" dedi.

MALATYA'DAKİ DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Malatya'daki deprem Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi bir çok ilde hissedildi.

VALİ BARUŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kale ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ekiplerin sahada olduğunun altını çizen Baruş, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz Kale ile Pütürge ilçelerinde ve bağlı köylerinde incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.