İşte pandemi hastanesindeki tedavi aşamaları
Antalya'da pandemi hastanesi olan Kepez Devlet Hastanesi'ne koronavirüs şüphelileri için acil tarafından ‘Kovid-19 triyaj girişi' açıldı.
•Hastanın, hemen ateşi ölçülerek ilk teşhis konuluyor.
•Eğer ateşi 38 derecenin üzerindeyse hasta, hastanenin dışından ‘Kovid-19’ kapısına getiriliyor.
•Ardından akciğer filminin çekilmesi için röntgen alanına götürülüyor.
• Kovid-19 tanısı pozitif çıkarsa, hasta, özel asansörle tedavisinin devam edeceği hastanenin 7’nci katında servise alınıyor.
•Hasta iyileştikten sonra da kimseyle temas etmeden ve hastanede dolaştırılmadan kompleks dışına çıkarılıyor.
Acil girişindeki termal kameralar korona vakalarını anında tespit ediyor.