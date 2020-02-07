İşte kaza yapan uçağın pilotları

Pegasus Hava Yolları'nın İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinde pistte tutanamayarak yola savrulmuştu.Uçağın kokpitinde yer alan kaptan pilot Mahmut Aslan ile first officer olarak adlandırılan ikinci pilot Güney Koreli Ferdinant Pondaag da kazada yaralandı. Pondaag'ın 14 aydır Pegasus Hava Yolları'nda uçtuğu öğrenildi.

(DHA)