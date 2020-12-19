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  • İşte kanun teklifinin detayları... Tabela derneklerle teröre destek bitecek
19 Aralık 2020 Cumartesi 00:19 | Son Güncelleme:

İşte kanun teklifinin detayları... Tabela derneklerle teröre destek bitecek

İşte kanun teklifinin detayları... Tabela derneklerle teröre destek bitecek

Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu yeni kanun teklifini anlattı: “Türkiye'de 124 bin civarında dernek ‘tabela' gösterip, teröre insan ve finans kaynağı sağlıyor. Bu kanunla dernekler denetlenecek.”

AK Parti’nin hazırlayıp TBMM Başkanlığı’na sunduğu 44 maddelik yeni yasa teklifiyle terörizmin finansmanı kurutulacak, kitle imha silahlarının yayılması önlenecek. Derneklerin terörizme finans sağladığının tespit edilmesi halinde tüm malvarlıkları dondurulacak, ciddi cezai yaptırımlar getirilecek. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, teklifin, terörün finansmanı noktasında ciddi bir katkı sunacağını söyledi. Güler, terör örgütlerinin en fazla kullandığı alanlardan birisinin vakıf, dernek görünümü ile ortaya çıkan kuruluşlar olduğunu söyledi. Güler, “Kanunla; derneklere, vakıflara veya organizasyonlara usulsüz yardım toplama noktasında ciddi yaptırımlar ve cezalarımız var. Türkiye’de 124 bin civarında dernek mevcut. Sadece bunu tabela gibi gösterip arka planda teröre insan kaynağı sağlama, usulsüz bağış toplama ve bunu da terör finansına kullanma noktasında yapan dernekler var” dedi.

MALVARLIĞI DONDURULACAK

AK Parti Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya da teklifle ilgili şanları söyledi: “Mahkeme şahsın ‘terör örgütü üyesi’ olduğuna karar vermişse, bu kişilerin mal varlıkları donduruluyor. Dondurma kararı, Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderiliyor, 5 gün içeresinde de mahkeme malvarlığının dondurulması ya da kaldırılması kararını verecek. Mevcut kanunlarda malvarlığının yarısı dondurulabiliyordu.”

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