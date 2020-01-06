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  3. İşte Kanal İstanbul'un güzergahı: Havadan böyle görüntülendi

İşte Kanal İstanbul'un güzergahı: Havadan böyle görüntülendi

İşte Kanal İstanbul'un güzergahı: Havadan böyle görüntülendi

Kanal İstanbul projesinin en önemli kısımlarından olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergah havadan görüntülendi.Güzergahta bulunan Sazlıdere barajını balçıktan temizleme çalışmaları yaptığı görüldü.

İstanbul için hayati öneme sahip olan Kanal İstanbul Projesinin yapılacağı olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergahın tümü havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde güzergah üzerinden Sazlıdere’nin kepçeler tarafından balçıktan temizlendiği görülüyor.

Küçükçekmece gölü bitimi ile Sazlıdere Barajı arasındaki yaklaşık 6 kilometre olan kısmı projenin en önemli kısımlarından. Kanalın geçeceği güzergahta tır garajları, gecekondular bulunurken bir çok alanda sazlıkların içerisinde yer alıyor. Projenin toplam uzunluğu 40- 45 kilometre olması bekleniyor. İstanbul Boğazından geçen tankerlerin oluşturduğu riskin, proje sayesinde ortadan kaldırılması hedefleniyor.

(İHA)

 


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