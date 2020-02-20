İşte gözaltı gerekçesi! Darbe öncesi Barkey ile Diyarbakır'da PKK toplantısı

Hilal YILDIRIM

Gezi Parkı davasında Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 9 sanık beraat etti. Kavala’nın cezaevinden çıkması beklenirken 6 saat sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz soruşturmasından gözaltı kararı verdi. Kavala’nın 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Büyükada’da toplantı düzenleyen CIA danışmanı Henri Jak Barkey’in şüpheli olduğu dosya kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Kavala’nın dışında bu dosyada bulunan diğer şüpheliler ise haklarında yakalama kararı bulunan Henri Barkey ve CIA’in eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller.

15-16 Temmuz 2016’da Büyükada Splendid Otel’de darbe toplantısı yapan Henri Jack Barkey’in 15 Temmuz’dan 1 ay önce Kavala ile terör örgütü PKK’dan işlem yapılan şahıslarla irtibatı tespit edildi. Soruşturmada, hem Kavala’nın hem de Barkey’in darbe girişiminden 1 ay önce sık aralıklarla Diyarbakır’a gidip geldiği belirlendi.

HTS KAYITLARI ÇIKARILDI

Kavala ile Barkey’in HTS kayıtları da dosyaya girdi. Geriye dönük telefon dökümlerinde Barkey, Kavala’nın şirketine ait olan telefonlarla 93 saat 34 dakika 1 saniye görüşme yaptığı bilgisine yer verildi.

GEZİ DAVASI HAKİMLERİNE SORUŞTURMA

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi davasında 9 sanığa ‘beraat’ kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyetiyle ilgili harekete geçti. HSK 1. Dairesi, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

