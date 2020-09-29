İşte Fincancı'nın kirli sicili! TTB'nin yeni başkanı FETÖ-PKK yandaşı

481 Genel Kurul delegesinden 308’i oy kullandı. 241’inin oyunu alarak Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanlığı'na seçilen Prof. Şebnem Korur Fincancı tartışmalı bir isim. Gezi olayları davasında yargılanan Fincancı, hendek operasyonları sırasında ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı akademisyen bildirisinin imzacılarındandı.

O dönem teröre karşı yürütülen mücadele için “Kürtlere yönelik saldırılar akla soykırımı getiriyor” açıklamasını yapmıştı. “Barış için Öcalan’a Özgürlük Platformu’nun kurucularından olan TTB’nin yeni başkanı, PKK’nın yayın organı Özgür Gündem gazetesine destek için ‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’ görevini de yürüttü.

FETÖ’nün kumpas davası Ergenekon’a müdahil olan ve “Bugün de olsa müdahil olurdum” diyerek o süreci savunan Şebnem Korur Fincancı, 15 Temmuz’dan sonra “FETÖ’nün darbe girişimindeki rolüne ilişkin belge olmadığını’ ileri sürmüştü.