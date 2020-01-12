İşte FETÖ'nün 15 Temmuz planı: Devletin zirvesini kaçıracaklardı

15 Temmuz hain darbe girişiminin detayları itirafçıların yazılı ifadeleri ve iddianamelerle ortaya çıkmaya devam ediyor. Darbe girişimine katılan darbeci tabur komutanı eski Yarbay Murat Bolat’ın duruşma salonundaki konuşmalarının görüntüleri ortaya çıktı. Müebbet hapis cezasına mahkûm edilen, o dönem Kara Havacılık’ta tabur komutanı olan eski yarbay Murat Bolat, darbe girişiminden 10 gün sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılmıştı. Ortaya çıkan duruşma görüntülerinde Bolat, Başkan Erdoğan ve devletin zirvesinde yer alan isimlerin kaçırılma planını tüm detaylarıyla anlatıyor. FETÖ’cü eski yarbay şunları anlattı:

ERDOĞAN ÇİĞLİ’YE

“Helikopterlerle ilgili operasyonel görevlerde yer alacak 2-3 kişi vardı. 2 tane planlı, 2 tane de ihtiyaç duyulursa helikopter planı vardı. Tüm planlama burada yapıldı, ana koordinasyon yapıldı. Bu planlardan birincisi, Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’te tatil yaptığı yerden alınması. İstanbul’daki 4 Skorsky helikopter Çiğli’deki SAT timlerini alacak, o timler kendi cephanelerini patlatacaklar yani çalacaklar, teçhizat, mühimmat alacaklar. Sonra 4. Kara Havacılık Alayı’nın helikopterleri ile buluşup Çiğli’ye geçip Kara Havacılık Komutanlığı’ndan 3 tane Couger helikopteri alacaklar. Toplam 9 helikopter görev alacaktı. 80-90 kişilik operasyonel ekiple Marmaris’e geçecekler. Sayın Cumhurbaşkanı alınacak, devamında ikmal yapıp Çiğli’ye geçecekler.”

Ala ve Yıldırım da hedefteydi

İkinci planın dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın lojmandan alınması olduğunu söyleyen Bolat, “Ala’nın lojmanda olacağı sanılıyor. Tim tarafından 2 Skorsky, 2 Couger helikopterle oraya indirme yapılacak. İndirme esnasında kapısı demirmiş sanırım onun için ‘Kobrayla vurun’ şeklinde koordine ediliyor. Eski Başbakan Binali Yıldırım’a yönelik karadan operasyon yapılacak, ihtiyaç duyulması durumunda, alamazlarsa helikopter desteği isteyecekler şeklindeydi” ifadelerini kullandı.

FETÖ, TSK’YA BÖYLE SIZIYORDU: ASKERİ OKUL İÇİN GİZLİ AMELİYAT

Sağlık yönünden askeri okullara girmeye elverişsiz olan FETÖ üyelerinin, örgüte ait hastanelerde sahte isimlerle ameliyat ettirilerek TSK’ya sızmalarının sağlandığı, itirafçıların ifadelerine yansıdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, aralarında muvazzaf ve ihraç albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen, astsubay, uzman çavuş ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 273 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İtirafçılar ifadelerinde, örgütün TSK’ya sızmak için uyguladığı yöntemleri anlattı.

İtirafçı olan eski astsubay S.A.Y, burnundaki kemik nedeniyle askeri okula girmek için gerekli sağlık koşullarını taşımadığını ancak kendisinden sorumlu örgüt “imamı”nın bu engeli aşmak için kendisini yönlendirdiğini aktardı.

ÖRGÜTÜN HASTANESİ

Mahrem imamın, askeri okula girebilmesi için burnundaki kemiği aldırması gerektiğini söylemesi üzerine örgütle bağlantılı bir hastaneye gittiğini, hastanede sahte bir isimle kayıt yapıldığını ifade eden ameliyat olduktan sonra askeri okula yerleştiğini belirtti.