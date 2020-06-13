İşte Fatih'in Ayasofya Vakfiyesi'nin tercümesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun canlı yayında gösterdiği ve Ayasofya’nın tapusu olarak nitelenen Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya Vakfiyesi’nde yapının cami vasfının kesinlikle değiştirilmemesi gerektiği belirtiliyor. İşte vakfiyedeki o satırlar:

“İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya’yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi’nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar.”