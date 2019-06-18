İşte çok tartışılan İsmail Küçükkaya-Ekrem İmamoğlu buluşmasının görüntüleri

İki adayın katıldığı canlı yayın öncesi ortaya çıkan görüşme bugün büyük tartışma yarattı. Binali Yıldırım görüşmeye sert tepki gösterdi. Yıldırım, "CHP adayı, rakibim Ekrem Bey'in bütün Türkiye'nin pür dikkat beklediği tarihi buluşma öncesi, yüz yüze bir otelde danışmanlarıyla birlikte bir araya gelmiş olması gayriahlaki bir durumdur. Bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir. Madem iki adaydır, beraber yayın yapacağız. Adayın biriyle yüz yüze aynı mekanda bir araya gelip konuşulması ve diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.