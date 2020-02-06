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  3. İşte çığ faciasına damga vuran fotoğrafın hikayesi...

İşte çığ faciasına damga vuran fotoğrafın hikayesi...

İşte çığ faciasına damga vuran fotoğrafın hikayesi...

Van’daki çığ faciasında AA muhabiri Özkan Bilgin tarafından çekilen fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Bilgin CNN TÜRK canlı yayınında fotoğrafın hikayesini anlattı.

İşte AA muhabiri Bilgin'in çektiği o fotoğrafın hikayesi;

"Üç gündür bölgede sıkıntılı, üzücü ve stresli bir çalışma ortamı var. Zaman zaman çok acı o anlara şahit oluyoruz. Çığ düştükten sonra en yoğun çalışmaların olduğu anda bölgeden ayrılıyorduk. Elimizdeki fotoğrafları geçmemiz gerekiyordu. Geri döndüğümde askerimizin hüngür hüngür ağladığını gördüm. Ağıt yakıyordu. Arkadaşının yeleğini eline almıştı. Kendi fotoğrafıma bakarak ağladım. Benim için de üzücü bir fotoğraftı. Zaman zaman acı olaylara şahit olabiliyoruz. Bu da o anlardan birisiydi. Daha sonra o askeri bulup konuşmak istedim ama henüz başaramadım. Tüm askerlerimiz çok hüzünlüydü. Arkadaşlarının cansız bedenlerini kendi elleriyle çıkarıyorlardı."


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