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  3. İşte Büyük Taarruz'un 97. yılında Atatürk'ün ilk kez ortaya çıkan fotoğrafı

İşte Büyük Taarruz'un 97. yılında Atatürk'ün ilk kez ortaya çıkan fotoğrafı

İşte Büyük Taarruz'un 97. yılında Atatürk'ün ilk kez ortaya çıkan fotoğrafı

Afyonkarahisar'da yerel tarih araştırmacısı Hasan Özpınar, Büyük Taarruz'u anlatan ve bugüne kadar hiçbir yerde görülmemiş 3 yeni fotoğrafı sergiledi. Fotoğraflar arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'de farklı açıdan çekilmiş görüntüsü büyük ilgi topladı.

Büyük Taarruz ve Zafer Haftası'nın 97. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda savaş dönemlerini anlatan bir sergi açan yerel tarih araştırmacısı Hasan Özpınar, bu zamana kadar hiçbir yerde yayımlanmamış, savaş dönemini anlatan 3 yeni fotoğrafı sergilediğini söyledi. Fotoğrafları yaptığı araştırmalar sonucu bulduğunu anlatan Özpınar, bunların başka bir yerde sergilenmediğini vurguladı.

'KOCATEPE'DEKİ FOTOĞRAFIN FARKLI AÇIDAN ÇEKİLMİŞ HALİ'

Hasan Özpınar, fotoğraflarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa, Fevzi Paşa ve Nurettin Paşa ile kurmay heyetinin yer aldığını söyledi. Özpınar, şöyle konuştu:

"Büyük Taarruz'un ve büyük zaferin 97. yıl dönümünde yine farklı bir araştırma ile ilk kez rastladığımız fotoğraflarla sergimizi düzenledik. Fotoğraflarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'de o hep bildiğimiz dalgın, düşünceli fotoğrafını bilirsiniz. Bizim araştırmalarımızda bu fotoğrafın farklı bir acıdan çekilmişini bulduk. Atatürk'ün yine siperlerde dalgın ve düşünceli yürürken görüntülenmiş halini görüyorsunuz. Tabii kamuoyunda bu fotoğraf bilinmez. Aslında bir filmdir. O dönem cephede film kamerası ile çekilmiş görüntülerdir. Fakat günümüzde sadece fotoğraf karesi olarak gelebilmiştir."

'ARAŞTIRMALARDA BU FOTOĞRAFLARI BULDUK'

Siperlerde ve cephede Nurettin Paşa'nın kurmay heyetiyle düşman cephesini dürbünle gözetleme anının yer aldığı fotoğraftan bahseden Özpınar, "Yine ilk kez yayımlanan fotoğraflardan bir diğeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk cephede kahve içerken geri planda. Ön planda İsmet Paşa, Fevzi Paşa ve erkanı harbiye. Yani bu günkü genelkurmay, kurmay heyeti olarak görmek mümkün. Bunlar tabii ki basında çok bilinen veya Atatürk ile ilgili fotoğraflarda ve Kocatepe ile ilgili fotoğraflarda bilinen fotoğraflar değil. Bir diğer fotoğrafımız ise Büyük Taarruz'da 1. Ordu Komutanlığı vazifesini yürüten ve sakallı olan Nurettin Paşa'nın siperde, cephede dürbünle düşman mevzilerini gözetlerken çekilmiş bir fotoğrafıdır. Hemen arka planda siluet şeklinde İsmet Paşa'nın göründüğünü fark ediyoruz. O dönem ordumuzda kullanılan gölgelikli başlıklar olan şapkaları görmek mümkün. Bu fotoğraf da yine Nurettin Paşa'nın evrakları arasından çıkma ve basınımızda ilk kez yayımlanıyor. Bu fotoğrafları yurt içindeki arşivlerde yaptığım farklı araştırmalarda buldum" dedi.

DHA

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