İşte bizim çocuklarımız

Gürkan ATA

Mehmetçiğe verilen desteklerin en anlamlılarından biri de Trabzon’dan geldi. Kimsesiz çocuklar yöneticilere başvurup devletin kendilerine verdikleri harçlıklardan biriktirdikleri parayı Mehmetçik’e bağışladı. Çocuklar bağış için kurulan sandığın önünde kuyruk oluşturdu.

8. sınıf öğrencisi Zeynep Karaduman uzay bilimine çok meraklı olduğunu ve teleskop için biriktirdiği parayı bağışladığını belirterek, “Ben devletimin imkanlarıyla okuyorum. Vatanımızı koruyan asker ağabeylerimize her şey feda olsun” dedi. Çocuk Gelişimcisi İlknur Demirtaş da, “Hepsinin acı geçmişi var ama bu tür davranışlarıyla bizim gelecek umudumuz” dedi.