İşte Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayın şifreleri

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu tartışmasında iki adayın en çok kullandığı kelimeler dikkat çekiciydi. Binali Yıldırım, 84 defa “biz” kelimesini kullanırken, Ekrem İmamoğlu ise 74 defa “ben” kelimesini kullandı.

YILDIRIM 82 DEFA ‘BİZ’ DEDİ

Bugüne kadar İstanbul’a yapılan icraatlardan ve yeni projelerden bahsetmek isteyen Binali Yıldırım’ın canlı yayında en çok ‘biz’, ‘proje’ , ‘istihdam’ ve ‘hizmet’ kelimeleriyle öne çıktı. Yıldırım, 82 defa ‘biz’ derken, 28 kez ‘proje’ ve 18 defa ise ‘hizmet’ kelimesini kullandı. 11 kez de “istihdam” kelimesine yer veren Yıldırım, 3 defa teknoloji üssü, 2 defa da “ben” dedi. Binali Yıldırım ‘Haberim yok’, ‘Ben bilmem’ ve ‘Alakam yok’ kelimelerini ise hiç kullanmadı.

İMAMOĞLU 74 KEZ ‘BEN’ DEDİ

Program sırasında daha çok 31 Mart seçimlerine ve sonrasında yaşanan sürece odaklandığı görülen Ekrem İmamoğlu’nun ise verdiği cevaplar içinde en fazla kullandığı kelime 74 defa ile ‘ben’ oldu. İkinci olarak 17 defa ‘proje’ kelimesini kullanan İmamoğlu, 15 kez ‘biz’ dedi. 10 defa ‘Ben bilmem’, 8 kez ‘Haberim yok’ ve 6 defa ‘Alakam yok’ diyen İmamoğlu, 7 defa ise ‘hizmet’ kelimesini kulandı. İmamoğlu, ‘istihdam’ ifadesini 3 defa telaffuz ederken, teknoloji ile alakalı güncel konulardan hiç bahsetmedi.

(TGRTHaber)