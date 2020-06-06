06 Haziran 2020 Cumartesi 03:28 | Son Güncelleme:
İşte bekçilerin yetkileri! Kimlik sorabilir, gözaltına alamaz
Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik Meclis'te düzenlemeler sürerken, İçişleri Bakanlığı bekçilerle polislerin yetkileri arasındaki farkı gösteren bir tablo paylaştı.
Bekçilerin önceleyici ve adli yetkiler grafiklerle anlatıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bekçilerin denetim yapma, istihbarat toplama, teknik araçla izleme, suça el koyma, ifade alma, olay yeri incelemesi yapma, gözaltına alma, teşhis yaptırma ve yer gösterme yaptırma gibi yetkilerinin olmadığını söyledi.