İşte bekçilerin yetkileri! Kimlik sorabilir, gözaltına alamaz

Bekçilerin önceleyici ve adli yetkiler grafiklerle anlatıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bekçilerin denetim yapma, istihbarat toplama, teknik araçla izleme, suça el koyma, ifade alma, olay yeri incelemesi yapma, gözaltına alma, teşhis yaptırma ve yer gösterme yaptırma gibi yetkilerinin olmadığını söyledi.