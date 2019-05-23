İşte ankesör şeması

Hilal YILDIRIM

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı’nca FETÖ’nün ‘askeri mahrem yapılanması’na yönelik hazırlanan 85 sayfalık raporda ankesörlü hat kullanımlarının ilk kez şeması çizildi. Raporda yer verilen 1 numaralı şemada sabit hattan (ankesörlü) örgüt mensubuna yapılan aramanın zaman aralıkları gösteriliyor. Bu şemaya göre, mahrem imam 1. örgüt mensubunu 19.30’da, 2. ise 19.32’de arıyor. Diğer bir mahrem imam ise 13.26’da ilk örgüt mensubunu, ikincisine ise 13.28’de arama yapılıyor. Şemanın sonuncu aramasında bu defa ardışık aramanın nasıl olduğu gösteriliyor. Arama ağına göre, mahrem imam 13.11’de ilk öğrencisiyle görüşme gerçekleştiriyor. Yaptığı görüşmenin ardından 4 dakika sonra 13.15’te ikinci öğrencisini, 13.16’da üçüncü öğrencisini, 13.22’de ise dördüncü öğrencisini arıyor. Mahrem imam bu şekilde peş peşe ardışık arama gerçekleştiriyor.

99 RAKAMI TAMAMLANIYOR

2 numaralı şemada, örgüt mensuplarının gizlilik ilkesi gereğince telefon numaralarını 99’a nasıl tamamladıkları gösteriliyor. Bu şemada da kaydedilen telefon numaralarının sonu 37-62 gibi alt alta topladığında 99 rakamını tamamladığı görülüyor.

Mahrem yapılanma hiyerarşisi

3 numaralı şemada askeri mahrem yapılanmanın hiyerarşisi çizildi. Bu şemaya göre birim yapılanma olarak da adlandırılan askeri mahrem yapılanmanın altında temsilci bulunuyor. Temsilci kişi temsilci öğrencileri, müdür ve bey (belge enformasyon yöneticisi) olarak üç gruba ayrılıyor. Temsilci öğrencileri altında general rütbesindeki personel ve üst düzey subaylar bulunuyor. Bey isimli şahıs altında ise müdür yardımcısı yer alıyor. Hiyerarşiye göre müdür konumundaki şahsın altında müdür yardımcıları ve onlara bağlı öğretmenler, öğretmen yardımcılarının altında subay öğrenci grupları yer alıyor.

Çiğköftecide gizli bölme!

Raporda yer verilen bir itirafçının ifadesinde örgütün ankesörlü hat üzerinden buluşma saati belirledikten sonra yapacağı görüşmeleri mahrem imamların evleri dışında, işyerlerine yaptırdıkları özel bölmelerde de gerçekleştirdiklerini şöyle anlattı: "Bir çiğköftecinin alt katında yaptırılan özel bölme gibi yerlerde görüşme sağlanırdı.”