İstanbul'un 80 günlük suyu kaldı

İstanbul, barajların doluluk oranları bakımından son 10 yılın en kötü yılını geçiriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 26.34 seviyesine kadar indi. 16 Kasım’da yüzde 27.49 olarak tespit edilen doluluk oranı yağmurlara rağmen düştü.

TEK ÇARE YAĞMUR



Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Sekreteri Medet Güney, İstanbul’un günlük su ihtiyacının 3 milyon metreküp olduğunu, barajlarda ise toplam 225 milyon metreküp su bulunduğunu söyledi. Güney, “İstanbul’un yaklaşık 80-90 günlük suyu kaldı. Yağmur yağmazsa susuz kalacağız” dedi. Güney, su tasarrufu yapılması çağrısında da bulundu.

ANKARA DA RİSKLİ



Bir diğer büyükşehir olan Ankara’daki barajlarda da durum farklı değil. Şehirde barajlardaki doluluk oranı yüzde 23.45 oranında.

Trakya’dan İstanbul’a içme suyu sağlayan 4 baraj kuruma tehlikesi ile karşıya karşıya.

DİP SUYUNDA AĞIR METAL TEHLİKESİ



Barajlarda dip seviyesine yaklaşıldığını bildiren uzmanlar, bu nedenle ağır metaller barındıran suyun şebekeye verilmeden önce kimyasal ve biyolojik olarak ciddi testlerden geçirilmesi gerektiğini söyledi.