İstanbul'un merkezinde mezar yeri 30 bin lira

Şehir merkezlerindeki mezarlıklarda doluluk oranı ise yüzde 100. Bu mezarlıklarda, aile kabri olanların dışındakilerin defin işlemleri yapılmıyor. Vefat edenler eğer bir aile mezarlığı yoksa Beykoz, Şile, Adalar, Ümraniye, Sarıyer, Silivri, Kağıthane, Büyükçekmece, Arnavutköy, Esenyurt, ve Sultangazi’ye yönlendiriliyor. Ortaköy, Feriköy, Hasköy, Sütlüce, Hasdal, Kuruçeşme, Emirgan gibi mezarlıklarda eğer yer varsa bir cenaze için 1100 lira bedel alınıyor.