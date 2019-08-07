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  3. İstanbul'un merkezinde mezar yeri 30 bin lira

İstanbul'un merkezinde mezar yeri 30 bin lira

İstanbul'un merkezinde mezar yeri 30 bin lira

İstanbul’da Zincirlikuyu, Ulus, Aşiyan ve Abide-i Hürriyet gibi mezarlıklarda boş mezar 30 bin liradan alıcı buluyor.

Şehir merkezlerindeki mezarlıklarda doluluk oranı ise yüzde 100. Bu mezarlıklarda, aile kabri olanların dışındakilerin defin işlemleri yapılmıyor. Vefat edenler eğer bir aile mezarlığı yoksa Beykoz, Şile, Adalar, Ümraniye, Sarıyer, Silivri, Kağıthane, Büyükçekmece, Arnavutköy, Esenyurt, ve Sultangazi’ye yönlendiriliyor. Ortaköy, Feriköy, Hasköy, Sütlüce, Hasdal, Kuruçeşme, Emirgan gibi mezarlıklarda eğer yer varsa bir cenaze için 1100 lira bedel alınıyor.

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