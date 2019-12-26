İstanbul’un iki ilçesinde sıfır cinayet

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’da 1 yılda meydana gelen cinayet olaylarının verilerini paylaştı. Bu verilere göre, kentte meydana gelen 260 cinayet olayından 254’ünün failleri yakalanırken 6 olayı aydınlatmayı çalışmaları sürüyor.

Polisin cinayetleri aydınlatmadaki başarısının yüzde 98 olduğu bildirildi. 1 Ocak-24 Aralık arasında öldürülen 282 kişiden 229’unun Türk vatandaşı 50’sinin yabancı uyruklu, 3 kişinin ise kimliği belirsiz olduğu öğrenildi. Verilerde öldürülenlerin 229’unun erkek, 52’sininse kadın olduğu görüldü. 260 olayla ilgili 645 şüpheliden 515’i yakalandı.

AİLE İÇİ ŞİDDET BAŞTA

Cinayetlerin 123’ü tabanca, 88’i bıçak, 12’si tüfek, 13’ü darp, 9’u boğma, 15’i ise belirlenemeyen kayıtlara geçti. En çok kan 27 kişiyle Fatih’te dökülürken Şile ve Adalar’da hiç cinayet olayı yaşanmadı. Öldürme sebeplerinde ise kavga, aile içi şiddet ve alacak-verecek meselesi yer aldı.

(AA)