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  3. İstanbul'un göbeğinde inanılmaz olay: Çeteler kalaşnikoflarla birbirine girdi
03 Haziran 2020 Çarşamba 15:07 | Son Güncelleme:

İstanbul'un göbeğinde inanılmaz olay: Çeteler kalaşnikoflarla birbirine girdi

İstanbul'un göbeğinde inanılmaz olay: Çeteler kalaşnikoflarla birbirine girdi

Beyoğlu'nda iki çete arasında sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmalara ait güvenlik kameraları ortaya çıktı. Kalaşnikof ve pompalı tüfeklerle birbirlerine saldıran iki çetenin çökertilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Beyoğlu'nda üç ayrı olayda uzun namlulu silahlarla birbirlerine saldıran iki çete arasında yaşanan çatışmalara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

PUSUYA DÜŞÜRÜP ÇAPRAZ ATEŞE TUTTULAR

Silahlı çatışmalardan ilki Kasımpaşa, Zincirlikuyu Caddesi üzerinde 22 Ocak günü gece saatlerinde yaşandı. Lüks bir otomobili pusuya düşüren 4 çete üyesinin pompalı tüfeğinde olduğu silahlarla otomobil içerisindeki kişiyi çapraz ateşe aldığı anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Dört kişinin otomobile düzenlediği silahlı saldırı sırasında yoldan geçen bir kişinin can havliyle kaçışı da güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırı sonucunda yaralanan otomobil sürücüsünün ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı.

HUSUMETLİ OLDUKLARI KARŞI TARAFA KALAŞNİKOFLARLA SALDIRILAR

Kaptanpaşa Mahallesi'nde yaşanan ikinci çatışmaya ait görüntülerde yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde çete üyelerinin kalaşnikof silahlarla karşı taraftaki kişilere düzenleyip 1 kişiyi yaraladığı saldırı anları görülüyor. Fetihtepe Mahallesi'nde yine aynı gruplar arasında yaşanan 3'üncü olayda da 1 kişi yaralandı.

ÇETE LİDERLERİ HALEN ARANIYOR

Beyoğlu'nda 3 farklı olayda 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmaların ardından düzenlenen operasyonda saldırılara katılan çete üyelerinden 4'ünün yakalandığı ancak çete liderlerinin halen arandığı öğrenildi.

(DHA)


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