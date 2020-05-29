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  3. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Türk İHA'sından Yunan sınırında anlamlı devriye!
29 Mayıs 2020 Cuma 09:45 | Son Güncelleme:

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Türk İHA'sından Yunan sınırında anlamlı devriye!

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Türk İHA'sından Yunan sınırında anlamlı devriye!

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde 1453TB2 uçuş koduyla havalanan Bayraktar-TB2 Yunanistan sınırında devriye uçuşu icra etti. Uçuşa ait görseli sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar "En Sevgili tarafından müjdelenen İstanbul'u 21 yaşında fetheden, çağın teknolojisinde öncü bir hükümdar Bugün, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimiz ecdadının izinde inançla yürüyor, bilim ve teknolojide ilerliyor. #İstanbulunFethi'nin yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümüne nedeniyle Yunanistan sınırında 1453TB2 uçuş koduyla devriye atan Bayraktar-TB2 isimli İHA'nın görselini sosyal medya hesabı Twitter hesabından paylaştı.

GENÇLER ECDADININ İZİNDE YÜRÜYOR

Selçuk Bayraktar paylaşımında "En Sevgili tarafından müjdelenen İstanbul'u 21 yaşında fetheden, çağın teknolojisinde öncü bir hükümdar. Bugün, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimiz ecdadının izinde inançla yürüyor, bilim ve teknolojide ilerliyor.#İstanbulunFethi'nin yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.


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