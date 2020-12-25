İstanbul'un durumu 94'ten daha kritik

İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı yüzde 21.53’e düştü. En son 1994’te barajların yüzde 19.87’ye kadar boşaldığını belirten İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, “Şimdiki nüfus oranı ve tüketim miktarını düşünürsek durum 94’ten daha kritik” dedi. Melen Çayı ve Istırancalar’dan gelen takviyelerle kentin susuz kalmayacağını söyleyen Mermutlu, şöyle uyardı:

ASIL TEHLİKE 2021’DE



“Tehlike yakın vadede değil, önümüzdeki yaz ekim ve kasım aylarında. Tedbirlerimizi alıyoruz. Ancak vatandaşın suyu çok tasarruflu kullanması gerekiyor.”

ALİBEYKÖY BARAJI ÇÖLÜ ANDIRIYOR



Doluluk oranı % 30’a düşen Alibeyköy Barajı, havadan görüntülendi. Çölü andıran barajda Mağlova Kemeri’nin ayakları gün yüzüne çıktı.

MUSLUKLARA TASARRUF APARATI



Tasarruf için ilk olarak Beşiktaş’ta musluk başına takılan ikili aparat (perletör) dağıtacaklarını belirten Mermutlu, “Su tüketimini yarıya düşürecek” dedi.