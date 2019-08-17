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  3. İstanbul'u sel aldı! Vatandaşlar tepkili... İmamoğlu nerede?

İstanbul'u sel aldı! Vatandaşlar tepkili... İmamoğlu nerede?

İstanbul'u sel aldı! Vatandaşlar tepkili... İmamoğlu nerede"

Meteoroloji’nin günler öncesinden uyarmasına rağmen İstanbul’da bugün yaşanan sel felaketinden sonra gözler Ekrem İmamoğlu’na çevrildi. Vatandaşlar sosyal medyada “İmamoğlu nerede” sorusunu soruyor.

İstanbul’da sel felaketi yaşanırken İBB yetkililerinin kamuoyunu bilgilendirmemesi ve olaylara geç müdahale edilmesi tepkilere neden oldu.

İMAMOĞLU NEREDE?

Birçok yerde hayatı felç eden şiddetli yağışların ardından İmamoğlu’nun akşam saatlerine kadar hiçbir açıklama yapmaması dikkat çekti. Vatandaşlar sosyal medyada “İmamoğlu nerede” sorusunu soruyor.

‘BODRUM’A MI GİTTİ?’                                   

Öte yandan sosyal medyada Ekrem İmamoğlu’nun 6 günlük izin alarak dün akşam Bodrum’a gittiği iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu şehir dışına gittiğinde vekaletini verdiği Hüseyin Aksu Odatv’ye konuşarak, İmamoğlu’nun 6 günlük yıllık izne ayrıldığını gösteren belgenin doğru olduğunu belirtti. Aksu “Bugün ulaşma imkanı olmadı, yarın sabah burada olacak. Birlikte incelemeler yapacağız.” dedi.

NEREDE OLDUĞU BİLGİSİNİ PAYLAŞMADI

Hüseyin Aksu, Ekrem İmamoğlu’nun nerede olduğuna ilişkin ise bilgi veremeyeceğini ifade etti.

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