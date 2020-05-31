İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbullular yine toplu taşıma mağduru oldu. Hatlardaki araçlar azaltılınca işine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar saatlerce duraklarda bekledi.
Sokağa çıkma kısıtlamasında yollar boş kaldı. İşe gitme mecburiyeti olan vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi. Otobüslerin az sefer yapmasından şikâyetçi olan vatandaşlar “İki saattir yolda bekliyoruz” dedi. İşe gitmek için Kadıköy Kozyatağı otobüs durağında bekleyen Murat Özkan, “İşe gidiyorum. Yasak devam etsin. En azından mikrop yayılmasın. Otobüsler biraz daha sık gelse daha iyi olacak. İki saattir yolda bekliyoruz” dedi.
YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ
Murat Taşdelen ise, “İşe yetişmeye çalışıyoruz. Aslında biraz geç kaldım. Normalde bir saatte bir geliyor, yarım saatte bir gelse daha iyi olur. Sokağa çıkma yasağı olduğu zamanlarda bazen gidemediğimiz anlar da oluyor” diye konuştu.
Tanju Bayraktar ise, “İşe gitmek için otobüs bekliyorum. İşimizi yapacağız. Görevimizi yapıp döneceğiz, inşallah otobüs gelir. Sokağa çıkma yasağı bence hafta sonları haziranın sonuna kadar devam etmeli” şeklinde konuştu.