Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8444
  • 6,4505
  • 287.877
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbullular dikkat! O yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbullular dikkat! O yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbullular dikkat! O yollar trafiğe kapalı olacak

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının Yıl dönümü anma etkinlikleri nedeniyle Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan duyuruda da  07.00 ile 14.00 saatleri arasında yollar kapatılacak.
  
Trafiğe kapatılacak olan yollar ise şunlar:
1. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönünde trafiğe kapatılacak.
2. D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
3. 10.Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
4. Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
5. Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
6. Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
7. Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
8. Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
9. Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
10. Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
11. Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
12. Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri,
13. Adnan Menderes Bulvarı

Alternatif Yollar ise şu şekilde olacak:
1. Turgut Özal Millet Caddesi,
2. Fevzipaşa Caddesi,
3. Atatürk Bulvarı,
4. Sahil Kennedy Caddesi

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gönül Yazar'dan sevgilisi Rüzgar Mağden için ilginç sözler
Ceyda 'Çocuk' için geri döndü 
İmajını da değiştirdi! Görücüye çıkıyor...
Yakın arkadaşların arası açıldı!
Can Yaman itirafı! 'Saatlerce oturup...'
<p>Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi Sığıralanı mevkisindeki kavşakta meydana gelen kazalar güvenl

Acemi Sürücü, Motosikletle Aynı Yayaya İki Kez Çarptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Farklı bir hikaye anlatan pasaport fotoğrafları

Anadolu'nun ilk sentetik boyası bulundu