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İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı

Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli'nin Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji'den tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 5 Nisan Perşembe gece 3 ile öğlen saatleri arasında İstanbul'da yağış beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzeydoğusu, Kırklareli'nin Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 5 Nisan Perşembe gece 3 ile öğlen saatleri arasında İstanbul'da yağış beklenmektedir.

AA

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