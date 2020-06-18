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  3. İstanbullular dikkat: Maske takma zorunluluğu başladı
18 Haziran 2020 Perşembe 09:21 | Son Güncelleme:

İstanbullular dikkat: Maske takma zorunluluğu başladı

İstanbullular dikkat: Maske takma zorunluluğu başladı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yeni kararın ilk sabahında vatandaşların birçoğu kurala uyarken bazı vatandaşların ise yasağa uymadığı görüldü.

İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ilk sabahında vatandaşların çoğunluğunun bu kurala uyduğu görüldü. 

Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar maske takmayarak açık alanlara çıkmaya devam etti. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen maskesiz vatandaşların görüntülendiklerini fark edince yollarını değiştirmesi dikkat çekti.

(DHA)

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