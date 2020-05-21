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İstanbullu yollara düştü

İstanbullu yollara düştü

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbullular işlerine gitmek için yollara düştü, trafik durma noktasına geldi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle çalışanların mesaileri başladı. Önceki gün boş kalan yollarda yasağın kalkmasının ardından araç yoğunluğu olduğu görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İBB Haritası’nda trafik yoğunluğu akşam saatlerinde son 2 ayın zirvesine ulaşarak yüzde 55’leri buldu.

4 KM ARAÇ KUYRUĞU

Tekirdağ- İstanbul il sınırı olan Marmara Ereğlisi ve Silivri ilçeleri arasındaki kontrol noktasında, polis ve jandarma ekipleri, denetimlerini sürdürdü. İstanbul'a gitmek için seyahat belgesi olanların geçişine izin verilirken, olmayanlar ise geri çevrildi. Araç kuyrukları, yer yer 4 kilometreyi buldu. 

SİLİVRİ’DE ARAÇ KUYRUĞU 

İstanbul-Tekirdağ yolunda başlayan araç yoğunluğu artarak devam ediyor.  


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