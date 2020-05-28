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  3. İstanbullu yine yollarda kaldı
28 Mayıs 2020 Perşembe 05:06 | Son Güncelleme:

İstanbullu yine yollarda kaldı

İstanbullu yine yollarda kaldı

Bayram sonrası işlerine gitmek için yola çıkanlar ulaşımdaki kısıtlama nedeniyle özel araçlarını tercih edince köprülerde yoğunluk oluşturdu.

81 ildeki sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular işlerine gitmek için sokağa çıktı. Toplu taşıma kullanan vatandaşların maskelerini takarak yolculuk ettiği görüldü. Özel halk otobüsleri ve metrobüsler koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, sefer kısıtlaması nedeniyle binemeyen vatandaşlar bir sonraki aracı bekledi. 

Beylikdüzü veya Avcılar yönüne metrobüsler neredeyse tamamen boş giderken, aksi yöndeki yoğunluğu gidermek için peş peşe araç kaldırılmasına rağmen, metrobüslerdeki ayaktaki yolcu sayısı zaman 25’i buldu. Metrolarda da durum aynıydı. 

KÖPRÜLER İLK İŞ GÜNÜNDE DOLDU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sabahın erken saatlerinde trafik oluştu. Kısıtlama günlerinde boş kalan yollarda trafik yoğunluğu sabah yüzde 40’ları akşam yüzde 50’yi gördü.


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