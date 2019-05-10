İstanbullu Gelin izle 84. son bölüm İstanbullu Gelin 85. yeni bölüm fragmanı Star TV'de

İstanbullu Gelin 84. son bölüm izleyenler İstanbullu Gelin 85. yeni bölüm fragmanı hakkında araştırma yapıyor. Merakla takip edilen dizide heyecan tüm hızıyla sürüyor. İstanbullu Gelin son bölümde, Esma’nın eve yalnız dönüşü konakta şaşkınlıkla karşılanır. Bir telefonla Nazif’in hastanede ve ağır olduğu haberi gelir. bu haber Esma’dan saklansa da Esma gerçekleri öğrenerek, kendisini suçlamaya başlar. Adem, Güneş’e ulaşamamaktadır.

İSTANBULLU GELİN 85. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Esma’nın kararı ailede büyük şaşkınlık yaratırken, Garip’in bu karara tepkisi Esma için beklenmedik olur. Boranlar, Esma’yı konağa geri döndürmek için Senem’i harekete geçirirler. Adem, Güneş’i kaybetmemek adına hayati kararlar almaktadır. Dilara’nın da Güneş’e adım atmasıyla artık dengeler değişir. Herkesin bir arada olduğu “Anneler Günü” tüm Boranlar için unutulmaz bir gün olacaktır.

Esma’nın eve yalnız dönüşü konakta şaşkınlıkla karşılanır. Bir telefonla Nazif’in hastanede ve ağır olduğu haberi gelir. bu haber Esma’dan saklansa da Esma gerçekleri öğrenerek, kendisini suçlamaya başlar. Adem, Güneş’e ulaşamamaktadır. Onu kimsenin anlamadığını düşündüğü sırada içini Dilara’ya döker. Süreyya ise tüm yaşananlara rağmen kendi çıkışını bulmanın yolunda ilerlemektedir. Nazif’in iyileşerek hastaneden çıkması ise Esma’nın kendisi ile yaşadığı mücadeleyi sonlandırmaz. Esma için artık yeni bir süreç başlamıştır.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE - STAR TV

ANIL İLTER İSTANBULLU GELİN'DE!

Star’ın büyük beğeni toplayan dizisi “İstanbullu Gelin”e 78. bölümden itibaren Anıl İlter de dâhil oluyor.

Mert karakteriyle fenomen dizi İstanbullu Gelin'in kadrosuna dahil olan Anıl İlter, dizide Adem'in eski eşi Dilara ile yakınlık kuracak.

Yakışıklı oyuncu, Dilara’nın okulda ders verdiği öğrencisinin babası olarak izleyici karşısına çıkacak.

Peki Dilara ile Mert arasındaki beklenmedik bu yakınlaşma Âdem’i nasıl etkileyecek? Güneş ile yoluna devam eden Âdem, Dilara ve oğlu Umut’un da hayatına birinin girmesine hazır mıdır?

“İstanbullu Gelin” AB Kategorisinde Birinci Oldu

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, İstanbullu Gelin heyecanlı gelişmelerin yaşandığı yeni bölümüyle AB grubunda en çok izlenen dizi oldu. Dizi, AB izleyici kitlesinde 7.19 izlenme oranı ve 17.38 izlenme payı ile ilk 100 sıralamasında birinciliğe oturdu. İstanbullu Gelin Her Cuma, 20.00’da Star’da.

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON OYUNCULARI

YAZ-AHSEN EROĞLUKİMDİR?

Ahsen Eroğlu, 26 Mayıs 1993 tarihinde Tekirdağ Çorlu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Spora son derece meraklı olan ve bu anlamda küçük yaşlarından itibaren spor eğitimleri alan Eroğlu, zaman içerisinde ailesinin de yönlendirmesi ile birlikte okul yıllarında tiyatro anlamında aktif bir şekilde kendisini geliştirme yoluna gitmiştir.

Başarılar ile devam eğitim hayatında lise yıllarının noktalanması ile birlikte Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu kazanmıştır ve buradan başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra kendisini çok daha fazla oyunculuk üzerine yönlendirme yoluna gitmiştir. Genç isim, güzelliği ile de kısa bir zaman dilimi içerisinde ön plana çıkmıştır.

Ahsen Eroğlu, üniversiteyi tamamladıktan sonra zaman içerisinde oyunculuk eğitimleri almış ve kendi çabaları ile birlikte sektörde kendisini gösterme yoluna girmiştir. Kısa zaman içerisinde fark yaratan Ahsen Eroğlu, profesyonel anlamda ki kariyerine ilk olarak Yedigün ve Tadım markalarına ait reklam filmlerinde oynayarak başlamıştır ve halkın aklında kalan bir isim olma başarısını göstermiştir.

Kariyerine reklamlar ile başlayan Ahsen Eroğlu, zaman içerisinde dizi yapımcıları tarafından da keşfedilmiştir. İlk olarak profesyonel televizyon kariyerine Bir Modern Habil Kabil Hikayesi dizisi kadrosunda ve orta metrajlı bir proje ile start vermiştir. Bu projede kendisi ile birlikte Gürkan Günal, Merve Çeltek ve Sercan Dede gibi isimler yer almıştır ancak çok uzun süren bir dizi projesi olmamıştır.

İlk dizi projesinin ardından güzelliği ve oyunculuk yetenekleri ile çok ciddi anlamda fark yaratan Eroğlu, sonrasında ise 2015 yılında Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi kadrosuna dahil olarak bir anda çok büyük bir sıçrama yapmıştır. Dizide Meleki Hatun karakterine hayat vermiştir ve çok sevilmiştir. Dizi projesinde başrollerde Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Aslı Tandoğan, Nurgül Yeşilçay gibi isimler yer almaktadır.

2016 yılında başlayan ve kısa zaman içerisinde izlenme rekorları kıran Anne dizisi kadrosuna davet edilen Ahsen Eroğlu, bu dizide Duru karakterine hayat vererek izleyici karşısına çıkmış ve çok ciddi anlamda fark yaratmıştır. Dram projesi olarak dikkat çeken bu dizide kendisi ile birlikte Vahide Perçin, Cansu Dere, Beren Gökyıldız, Gonca Vuslateri ve Alize Gördüm gibi isimler yer almıştır.

Genç ve güzel oyuncu Ahsen Eroğlu, Kanal D ekranında yayınlanan ve bir baba ile kızlarının hikâyesinin anlatıldığı "Kızlarım İçin" adlı dizide Suna rolünü canlandırmıştır.

ÜLFET- MERAL ÇETİNKAYA KİMDİR?

Meral Çetinkaya, 5 Mart 1945 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yaptı. 1989-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde Ayla hanım rolü ile tanındı. Meral Çetinkaya, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesidir.

Meral Çetinkaya oyuncu Yavuzer Çetinkaya ile evlendi. Eşi Kalp krizi nedeniyle 1992'de 44 yaşındayken öldü.

Meral Çetinkaya, uzun süre Bizimkiler isimli dizide Ayla karakterini canlandırdı. 2000’de Vizontele isimli filmde Felek karakterini canlandırdı. Film, devletin yollamasıyla hayatlarında ilk kez televizyon gören bir köyün yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cezmi Baskın, Erdal Tosun, Şafak Sezer, Tolga Çevik gibi başarılı oyuncular yer aldı. Daha sonra ise Gülbeyaz isimli dizide Beyaz Nine karakterini canlandırdı. Dizi, uzun yıllardır kavgalı olan Dursunoğulları ile Demiroğulları’nın amansız ve komik tartışmalarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Nejat İşler, Şevval Sam, Meral Çetinkaya ve Kamran Usluer yer aldı.

2006’da ise Binbir Gece isimli dizide Peride karakterini canlandırdı. Dizi, çocuğunun hayatını kurtarmak için kendini feda eden bir annenin daha sonra yaşadığı büyük bir aşkı anlatıyor. Dizinin başrollerini ise Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Tardu Flordun ve Ceyda Düvenci yer aldı. 2010’da ise Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizide Hasene karakterini canlandırdı. Dizi, eşi tarafından çocukları ve kayınvalidesi ile birlikte sokağa atılan Cemile isimli bir kadının yaşadığı dramı ve dönem koşullarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Ayça Bingöl, Erkan Petekkaya, Merak Çetinkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy, Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli ve Emir Berke Zincidi yer aldı.

2014’te ise Urfalıyam Ezelden isimli dizide Zekiye Nine karakterini canlandırdı. Dizi, kan davasını önlemek için Urfa’dan İstanbul’a göç eden bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Settar Tanrıöğen, Bülent İnal, Dolunay Soysert, Meral Çetinkaya, Menderes Samancılar, Öykü Gürman ve Güven Murat Akpınar yer aldı. Daha sonra ise Mucize isimli filmde yer aldı. Film, küçük bir köyde yaşayan bedensel engelli Aziz’in yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Talat Bulut, Mert Turak, Seda Tosun, Ali Sürmeli, Tansel Öngel, Büşra Pekin ve Meral Çetinkaya yer aldı.