İstanbullu dışarıda!
“Kontrollü sosyal hayat”ın ikinci gününde İstanbullu yine sokaktaydı. Salgın öncesi döneme göre sakinlik gözlense de bazı cadde ve meydanlardaki yoğunluk dikkati çekti.
Metrobüs, tramvay ve otobüs hatlarında yolcu hareketliliği gözlendi. Haliç sahilinde, İstiklal Caddesi’nde ve Maçka Parkı’nda yürüyüş yapanlar dikkat çekti.
Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarken, bazıları da çimenlik alanlarda uzanıp keyif yaptı. Köprülerde ise yine trafik salgın öncesi gibiydi.
PİKNİK YAPAN BİLE VARDI
İstanbul Kartal’da havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahile akın edip piknik ve yürüyüş yaptı. Bazılarının maske taktığı görülürken bazıları ise maskesizdi.
İSTANBUL POLİSİNDEN ‘SALGIN BİTMEDİ’ UYARISI
AVM’LERDE YİNE AYNI GÖRÜNTÜ
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan AVM’ler önceki gün açıldı. Birçok AVM girişinde oluşan kuyruklar dün de vardı. Girişte banklara şerit çekilerek kimsenin oturmasına izin verilmedi. Güvenlik görevlileri vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Önceki gün kapılarını açan kuaför ve berberler ise dün yine yoğundu.