İstanbullu dışarıda!

Metrobüs, tramvay ve otobüs hatlarında yolcu hareketliliği gözlendi. Haliç sahilinde, İstiklal Caddesi’nde ve Maçka Parkı’nda yürüyüş yapanlar dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarken, bazıları da çimenlik alanlarda uzanıp keyif yaptı. Köprülerde ise yine trafik salgın öncesi gibiydi.

PİKNİK YAPAN BİLE VARDI



İstanbul Kartal’da havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahile akın edip piknik ve yürüyüş yaptı. Bazılarının maske taktığı görülürken bazıları ise maskesizdi.

İSTANBUL POLİSİNDEN ‘SALGIN BİTMEDİ’ UYARISI



İstanbul’da polis ekipleri, toplu taşıma araçlarında, ticari taksilerde, banka ve PTT önlerinde, berberlerde sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıda bulunuyor. Devriye gezen polis araçlarından, “Baharın gelmesi, havaların ısınması sizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil” anonsu yapılıyor.

AVM’LERDE YİNE AYNI GÖRÜNTÜ



Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan AVM’ler önceki gün açıldı. Birçok AVM girişinde oluşan kuyruklar dün de vardı. Girişte banklara şerit çekilerek kimsenin oturmasına izin verilmedi. Güvenlik görevlileri vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Önceki gün kapılarını açan kuaför ve berberler ise dün yine yoğundu.